أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن النعام في محمية شرعان الطبيعية بدأ بوضع البيض، الأمر الذي يؤكد نجاح مشروع رؤية العلا.
وأوضحت الهيئة أن تلك النتائج تعد مؤشرا على نجاح إطلاقه في المحمية وملاءمة البيئة الجديدة له والشعور بالأمان، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل جهود وعمل وحراسة فريق الجوالة في المحمية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشن “رؤية العلا” وأطلق في احتفاليتها مشاريع سياحية ضخمة في العلا من بينها محمية شرعان الطبيعية في المحافظة كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وفق “أخبار 24”.