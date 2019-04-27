تعرف على مقدار السحوبات النقدية للمواطنين خلال شهرين من 2019 وعدد الصرافات الآلية بالمملكة

كشفت مصادر مطلعة، عن تراجع طفيف بنسبة 0.3 % في السحوبات النقدية للمواطنين خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت المصادر، أن قيمة السحوبات النقدية من المصارف و”مدى” سجلت خلال أول شهرين نحو 118.2 مليار ريال، بتراجع قدره 367 مليون ريال عن العام الماضي الذي سجل 118.6 مليار ريال.
وبينت أن قيمة السحوبات النقدية عبر الصرافات “مدى” سجلت نحو 73.9 مليار ريال خلال أول شهرين من 2019، مقارنة بـ 67.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق مسجلة نموا نسبته 10.1 في المائة.وفق “أخبار 24”.
وحول عدد الصرافات الآلية في المملكة، أشارت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية” إلى ارتفاع عدد الصرافات الآلية للبنوك العاملة داخل المملكة حيث زاد عددها بـ 644 صرافا ليصل إلى 37.38 ألف صراف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبشأن عدد بطاقات الصراف الآلي التي صدرت بنهاية فبراير 2019، فقد بلغت نحو 28.54 مليون بطاقة مقارنة بـ 28.88 مليون بطاقة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018 مسجلة تراجعا نسبته 1.2 في المائة.