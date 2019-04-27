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وثق مقطع فيديو قيام طفل بإنقاذ عدد من الجراء حاصرتها السيول بإحدى مناطق المملكة.
وأشاد متداولو المقطع بشجاعة الطفل وتجسيده لمعاني الرحمة، فيما اعتبر آخرون أن الطفل قام بمجازفة غير محسوبة قد تعرضه للخطر.
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