تنبيهات متقدمة بأمطار وسيول في عدة مناطق.. وأجواء المدينة والقصيم تتأثر بالرياح

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة بتعرض بعض المناطق اليوم (السبت) إلى أمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأوضح النظام أن منطقة المدينة المنورة وتحديداً العلا والعيص والحناكية، وكذلك منطقة القصيم وخاصةً بريدة وعنيزة والرس سيستمر فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وبيّن أن مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك سيتواصل فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والتي قد تؤدي إلى جريان السيول، لافتةً إلى أن بعض المناطق تستمر فيها تلك الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ (الأحد).وفق “أخبار 24”.