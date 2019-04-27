نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تنبيهات متقدمة بأمطار وسيول في عدة مناطق.. وأجواء المدينة والقصيم تتأثر بالرياح
27/04/2019   8:36 ص

تنبيهات متقدمة بأمطار وسيول في عدة مناطق.. وأجواء المدينة والقصيم تتأثر بالرياح

+ = -
1067

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة بتعرض بعض المناطق اليوم (السبت) إلى أمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح النظام أن منطقة المدينة المنورة وتحديداً العلا والعيص والحناكية، وكذلك منطقة القصيم وخاصةً بريدة وعنيزة والرس سيستمر فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وبيّن أن مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك سيتواصل فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والتي قد تؤدي إلى جريان السيول، لافتةً إلى أن بعض المناطق تستمر فيها تلك الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ (الأحد).وفق “أخبار 24”.

تنبيهات متقدمة بأمطار وسيول في عدة مناطق.. وأجواء المدينة والقصيم تتأثر بالرياح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885040388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.