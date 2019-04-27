“مسام” ينعي 6 من خبراء نزع الألغـام في محافظة تعز باليمن

نعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، 6 خبراء من الجنسية اليمنية قـتلوا؛ جراء انفجار في مخزن للألـغام التي تم نزعها أمس (الجمعة)، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأوضح المركز أنه خلال قيام خبراء الفرقتين 26 و30 بتمشيط الموقع من مخلفات الألغام والقذائف، وقع انفـجار ضخم داخل مخزن التجميع، أدى إلى مقـتل 6 من الخبراء وإصابة السائق إصابة خطيرة، وتدمير المخزن بالكامل.
وناشد المركز الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التصدي بحزم حيال تمادي المليشيات الانقلابية بنشر الألـغام العشوائية، والتي حصدت العديد من الأرواح.وفق “أخبار 24”.