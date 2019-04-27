وفاة شاب وفتاة وإصابة آخر في حـادث مروع.. والجهات الأمنية تحقق

لقى شاب وفتاة مجهولة الهوية مصرعهما وإصابة آخر؛ جراء حـادث مروّع وقع مساء الخميس الماضي، على طريق أضم، والجهات الأمنية تحقق.
وجاء في تفاصيل الخبر حسب “سبق” أن الشقيقين كانا قادمين من الطائف، وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية، قبل أن يتعرضوا لحـادث انقلاب مركبتهم من نوع “جيب”، نتج عنه وفاة الشاب والفتاة، وإصابة الآخر، على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.
وتم إيداع جثماني الفتاة والشاب بثلاجة الموتى، وتحويل الشاب المصاب إلى أحد مستشفيات جدة لتلقي العلاج، فيما استدعى صاحب المركبة المسجلة باسمه والتي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته، وما تزال الجهات المختصة تجري تحقيقاتها لمعرفة حيثيات الحادث.