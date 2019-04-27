قامت أمانة منطقة عسير بزراعة 1500 شجرة من نوع الجاكرندا ذات الأزهار البنفسجية في طريق الملك عبدالله بمدينة أبها، وفي العديد من المواقع والمنتزهات والميادين المختلفة، في إطار مبادرة تشجير المدينة.
وتزيّنت شوارع ومنتزهات أبها باللون البنفسجي، بعدما أزهرت أشجار الجاكرندا مع دخول فصل الربيع؛ لتمنح المدينة بُعداً جمالياً جديداً.
وأوضح أستاذ النبات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور نجيب الحربي، وفقاً لـ “العربية نت”، أن أشجار الجاكرندا من الأشجارالاستوائية المستوردة المعمرة، وموطنها الأصلي هو المكسيك ومناطق الكاريبي وأمريكا الجنوبية.
وبيّن الحربي أن الجاكرندا تتميز بخشبها المتين قوي التحمل، الذي يصلح للنحت والخراطة لأغراض النجارة المختلفة، ويعرف بـ”الأبنوس الأخضر”.
ولفت إلى أنها تزهر مرتين سنوياً، في فصلي الربيع والخريف، وتمتاز باستمرار التزهير لفترة تمتد من 6 إلى 8 أسابيع، وتتساقط أزهارها بعد نحو شهر من ظهورها.