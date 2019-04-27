“الكلباني” يعلق على هزيمة “الهلال” بطريقة ساخرة

علق إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، على الهزيمة الكبيرة لفريق الهلال أمام غريمه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما في الدور النصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتب الكلباني في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”: “خمسة وخميسة”، قبل أن ينهال عليه متابعوه وجمهوره بردود غاضبة منه أو ساخرة من هزيمة الهلال.
وكان فريق التعاون قد حقق نتيجة كبيرة على الهلال بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
خمسة وخميسة😂😂😂😂😂
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 26, 2019
وفق “أخبار 24”.