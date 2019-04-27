كشف المدير الفني لفريق التعاون إيمانويل بيدرو، عن سر تفوق فريقه على الهلال بخمسة أهداف نظيفة، مشيراً إلى أن احترام المنافس وخطة المباراة كانا سببين لتلك النتيجة الكبيرة.
وأوضح بيدرو أن احترام المنافس ووضع الخطة المناسبة للفوز عليه ساعدا فريقه على الفوز بالمباراة، لافتاً إلى أن التركيز الحالي لفريقه هو مباراة الهلال يوم (الإثنين) المقبل.
وبيّن أن الفريق لعب المباراة من أجل الوصول إلى النهائي، مشدداً على أن قائمة الفريق التي سيدخل بها مباراة الهلال في الدوري ستكون مختلفة؛ كون قائمة الهلال ستكون مختلفة أيضاً.
بدورها، طالبت جماهير الهلال خلال لقاءات مع قناة “العربية”، بإقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش؛ لتحمله مسؤولية النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة.
وكان فريق التعاون قد حقق نتيجة كبيرة على الهلال بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.