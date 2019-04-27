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27/04/2019   8:31 ص

الخضيري: ترامس الشاي لا تحوي مسرطنات.. والإقبال الزائد على الوجبات السريعة سبب الأمراض

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أكد الباحث المختص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن ما يشاع بأن ترامس الشاي تحوي على مسرطنات غير صحيح، لافتاً إلى أنه لم يطّلع على أي بحث علمي محكم يذكر هذا الأمر.

واستنكر الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ترويج البعض لشائعات بشأن الأمراض ومسبباتها قائلاً: “إلى أين يتجه بنا أهل الشائعات ومجاهيل الاكاذيب؟، ترامس الشاي تسبب سرطان!، واذا قطّعت الفاكهة تسبب تسمم!، والحليب ومشتقاته تسبب أمراضاً”.

ولفت إلى أن البعض يترك الخضار والفاكهة والورقيات، ليتناول الوجبات السريعة والتي تحوي منتجات كيميائية وأملاحاً عالية ومواد وألواناً صناعية، ومثبتات للطعم والرائحة، وحتى البهارات والصوصات بعضها صارت صناعية تصنع من مواد كيميائية، ثم يدخن ولا يشرب ماء كافياً، ولا يمارس رياضة، ثم يتساءل: “من أين جاءت الأمراض؟”.وفق “أخبار 24”.

الخضيري: ترامس الشاي لا تحوي مسرطنات.. والإقبال الزائد على الوجبات السريعة سبب الأمراض

طب وتداوي
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