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أخبار محلية > هل يحق للطلاب العسكريين التسجيل في “حساب المواطن”؟.. البرنامج يوضح
27/04/2019   8:29 ص

هل يحق للطلاب العسكريين التسجيل في “حساب المواطن”؟.. البرنامج يوضح

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أكد برنامج “حساب المواطن”، أحقية الطلاب العسكريين في التسجيل بالبرنامج والاستفادة من الدعم مثل بقية طلاب التخصصات الأخرى.

ورد حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على استفسار من أحد الطلبة العسكريين حول إمكانية التسجيل رغم عدم وجود خانة بهذا الاسم في الخانات المتاحة للتسجيل بالبرنامج.

وقال الحساب إنه يتم اختيار الحالة الوظيفية “طالب” وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، فيتم إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك، وفي حال عدم توفرها تتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.وفق “أخبار 24”.

هل يحق للطلاب العسكريين التسجيل في “حساب المواطن”؟.. البرنامج يوضح

أخبار محلية
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