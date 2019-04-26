وزير الداخلية يُوجه بالتحقيق مع أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”

وجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق “سناب شات” في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، ووجه دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.
وكان صاحب الحساب نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة، وأثناء استعراضه طابور المشتركات تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما.
وأثار المقطع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق مغردون وسماً على “تويتر” تحت اسم “ضد السناب الأمني العنصري”، طالب البعض فيه بمحاسبته، فيما طالبه آخرون بالتوضيح.
ونشر صاحب الحساب توضيحاً على حسابه بتويتر، كتب فيه: “ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصاً أنه يخص “أبناء الشهداء”.. ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في التفسير طالما أنني لم أتحدث”.وفق “أخبار 24”.