بالفيديو.. الهلال يخسر من التعاون بخمسة أهداف ويُودع كأس الملك

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي التعاون على نظيره الهلال بخماسية نظيفة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
سجل أهداف التعاون في المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض- محيط الرعب -، ساندرو مانويل، عبد الفتاح آدم، سيدريك اميسى، لياندري جيال تاومبا كانا، إبراهيم الزبيدي، ليحجز التعاون بهذه النتيجة مقعده في نهائي المسابقة.
وتختتم مباريات دور نصف النهائي، باللقاء الذي يجمع بين الاتحاد وضيفه النصر، غداً السبت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وفق “أخبار 24”.