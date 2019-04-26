لقيت مواطنة مصرعها وأصيبت مرافقتها بعد انحراف المركبة التي كانتا تستقلانها على طريق (ثربان- القنفذة) بمركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة.
وكانت المواطنة تقود مركبة من نوع “كيا ريو” ومعها أخرى، إلا أن المركبة انحرفت بهما فجأة ولم تستطع المواطنة السيطرة عليها، ونتج عن ذلك وفـاة قائدة المركبة وإصابة مرافقتها، فيما قام المتواجدون من الأهالي وعابري الطريق بإخراجهما من السيارة قبل اشتعال النيران بها.
وأظهرت مجموعة من الصور السيارة وقد تلفت بالكامل بعدما أتت عليها النيران.
وتم نقل جثـة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى، ونقل المصابة إلى مستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.