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أخبار محلية > القبض على حارق سيارة المواطنة في الطائف بعدما هرب إلى جدة فور ارتكاب جريمته
26/04/2019   11:09 م

القبض على حارق سيارة المواطنة في الطائف بعدما هرب إلى جدة فور ارتكاب جريمته

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ألقت شرطة مكة المكرمة اليوم (الجمعة) القبض على المواطن المتورط في حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة الطائف، وذلك بعد توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة في بيان لها أنه تم إيقاف المتهم بمحافظة جدة بعد أن فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجارٍ مباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وكان الشاب ظهر في المقطع وهو يترجل من سيارته غير مبالٍ بالكاميرا التي تصوره ويحمل معه “جركل” يحتوي على سائل قبل أن يقوم بسكبه على السيارة، ثم يرمي بعدها شعلة نار لتشتعل المركبة، ويهرب من المكان.وفق “أخبار 24”.

القبض على حارق سيارة المواطنة في الطائف بعدما هرب إلى جدة فور ارتكاب جريمته

أخبار محلية
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