“إعادة التمويل العقاري” تُوقع اتفاقية مع “ساب” لشراء “محافظ” لضخ سيولة في سوق تمويل الإسكان بالمملكة

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استراتيجية مع بنك “ساب”، تنص على شراء محافظ تمويل عقارية لأغراض سكنية.
وتقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من خلال تلك الاتفاقية سيولة نقدية بقيمة المحافظ التي تم شراؤها للبنك، تمكنه من النمو والتوسع في التمويل العقاري السكني من خلال إعادة تدوير السيولة الناتجة عن عملية البيع، وذلك بغرض ضخ السيولة في سوق تمويل الإسكان.
وأكدت الشركة في بيانٍ، اليوم الجمعة، أن هذه الاتفاقية تعد ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين لشراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 750 مليون ريال.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني، أن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك، بما يتيح النمو في قطاع التمويل الإسكاني من أجل زيادة معدلات ملكية المنازل بين المواطنين.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد العضو المنتدب لـ”ساب” ديفيد ديو، أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب، حيث إن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ”ساب” تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
وتسعى الشركة إلى إعادة تمويل ما نسبته 20% من سوق التمويل العقاري بالمملكة والذي يُتوقع أن يحقق نمواً بواقع 500 مليون ريال سعودي بحلول عام 2020 وبواقع 800 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم.