رصد مقطع فيديو ردة فعل مضيفة الخطوط الجوية السعودية “هاجر” التي نجت من الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بسريلانكا، بعد الهجوم بماشرة.
وأظهر المقطع المضيفة وهي منهارة من البكاء بين ركام وحطام التفجير وتصرخ زميليها “هاني وأحمد” السعوديين، اللذين قضيا نحبهما في التفجيرات داخل مطعم تابع لفندق سنامون غراند.
وكانت المضيفة هاجر وهي من الجنسية المغربية قد أصيبت بشظايا في المنطقة بين الكلى والعمود الفقري، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج تلك الشظايا، حيث وصلت أمس إلى جدة لتتلقى العلاج بأحد المستشفيات المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن المضيفة تعمل ضمن طاقم رحلة الخطوط السعودية، مع الشهيدين “هاني عثمان” و”أحمد الجعفري”، اللذين وصل جثمانهما على متن نفس الرحلة التي أقلت “هاجر” إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.