خادم الحرمين وولي العهد يعزيان دوق لكسمبورج في وفاة والده‎

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في برقيته عن أحر التعازي للدوق هنري ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية.
فيما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقيته: “تلقيت نبأ وفاة والدكم الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، وأعرب لسموكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.