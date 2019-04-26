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أخبار محلية > إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة عمرة.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً للعمرة
26/04/2019   11:03 م

إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة عمرة.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً للعمرة

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سجل مؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية موسم العمرة وحتى تاريخ 20 شعبان 1440هـ، إصدار 6,238,255 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين 5,703,775 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 452,180 معتمراً، منهم 318,423 في مكة، بينما يتواجد 133,757 في المدينة، فيما سجلت مغادرة 5,251,595 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,090,542 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 541,798 معتمراً، وسجل وصول 71,435 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

وأشارت إلى أن أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 1,314,235، تليها إندونيسيا 849,864، بعدها الهند 559,122، ثم مصر 342,562، وتركيا خامساً 269,739 معتمراً، وتأتي بعدها كل من: اليمن 260,754، ماليزيا 253,634، الجزائر 244,532، العراق 206,005، الأردن 164,459.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المؤشر الأسبوعي يهدف إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.

إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة عمرة.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً للعمرة

أخبار محلية
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