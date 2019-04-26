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أخبار محلية > وزير العمل: رخصنا لـ140 جمعيةً خلال الربع الأول من العام الحالي ونعمل حالياً للترخيص لـ800 جمعية أخرى
26/04/2019   4:48 م

وزير العمل: رخصنا لـ140 جمعيةً خلال الربع الأول من العام الحالي ونعمل حالياً للترخيص لـ800 جمعية أخرى

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قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن الوزارة أصدرت تراخيص لـ140 جمعية تخصصية بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019.

‏وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً للترخيص لـ800 جمعية جديدة، 90% منها جمعيات متخصصة تخدم كافة المجالات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

وبارك الوزير في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” للقطاع المالي تأسيس “الجمعية المالية السعودية” والتي تم الترخيص لها مؤخراً كإحدى الجمعيات المتخصصة.وفق “أخبار 24”.

وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور عبدالله الفوزان أبان خلال حديثه أمس في مؤتمر القطاع المالي أن الجمعية تهدف لتنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.

وزير العمل: رخصنا لـ140 جمعيةً خلال الربع الأول من العام الحالي ونعمل حالياً للترخيص لـ800 جمعية أخرى

أخبار محلية
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