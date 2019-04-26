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اخبار رياضية > بالفيديو.. “المرور” يسترجع قصة حارس مرمى المنتخب السعودي “سالم مروان” لهذا السبب
26/04/2019   4:47 م

بالفيديو.. “المرور” يسترجع قصة حارس مرمى المنتخب السعودي “سالم مروان” لهذا السبب

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عرضت الإدارة العامة للمرور تجربة أحد أبرز حراس مرمى المنتخب السعودي مع الحوادث المرورية، والتي أصابته بالشلل وألزمته السرير الأبيض منذ أكثر من عشر سنوات.

ونشر المرور مقطع فيديو تضمن لقطات من أيام مجد حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي سالم مروان، وتألقه في الملاعب وتصديه لعدد من ضربات الجزاء وإحرازه لأحد الأهداف للفريق.

كما أظهر الفيديو مروان ممداً على الفراش نتيجة تعرضه لحادِث مروري أثناء عودته من أداء مناسك العمرة ما أدى لإصابته بكسر في الرقبة.

وقدم حارس المرمى العديد من النصائح لقائدي المركبات وخاصة الشباب، محذراً إياهم من السرعة الزائدة، والانشغال بالجوال أثناء القيادة لضمان سلامتهم وسلامة مرافقيهم.وفق “أخبار 24”.

و”مروان” من مواليد العاصمة الرياض في العام 1378هـ، ويعد أحد أبرز من أنجبتهم الكرة السعودية، وكانت له إسهامات كبيرة مع المنتخب السعودي وناديه -النصر- خلال 20 عاماً قضاها في الملاعب، وحقق مع الفريق العديد من الإنجازات الرياضية.

بالفيديو.. “المرور” يسترجع قصة حارس مرمى المنتخب السعودي “سالم مروان” لهذا السبب

اخبار رياضية
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