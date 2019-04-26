مجلس صلح بين يمني وسوداني في الرياض

تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح بين احمد علي باعشن سوداني الجنسية وعبدالله الحكمي يمني الجنسية بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ سعد بن حمد ال مقبل والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري والدكتور خالد بن سعد ال مقبل والشيخ حمد المنحوف ال حسين التميمي والشيخ فالح بن عبدالرحمن ال عاطف القحطاني والشيخ مناحي الخضراني وأعيان اخرون .
وقد افتتح مجلس الصلح بكلمة ضافية من الدكتور خالد بن سعد ال مقبل بهذه المناسبة والذي بين فيها جهود الشيوخ الحاضرين في إنهاء النزاع الذي دام أربعة عشر سنة .
ثم تكلم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي بكلمة اثنى فيها على الله عزوجل وثنى فيها بالصلاة على النبي محمد وآله واصحابه مبينا توجيهات القيادة الرشيدة بزعامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الامين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله في هذا المجال .
وقد انتهى مجلس الصلح بالمحبة والمودة والوئام والتنازل بين الطرفين .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة شاكرا الله عزوجل على هذه النعم ثم الشكر موصول لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله ثم لاصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائب امير المنطقة رعاهم الله مبينا ان مجالس هذا الصلح مجالس شرعية إنسانية شملت كافة طبقات المجمتع من المواطنين والمقيمين وهذا كله بفضل الله ثم فضل القيادة الرشيدة مبينا جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة مديرها الإعلامي سعود الضحوك .
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