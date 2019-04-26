مكة تستعد لتطبيق مشروع مسارات الدراجات الهوائية بالطرق العامة

وضعت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة والمرور ووفد من جامعة أم القرى الخطوط العريضة لتطبيق مسارات الدراجات الهوائية الآمنة بالطرق العامة بمكة المكرمة، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً بمقر الأمانة.
وتقرر أن تكون البداية بإسكان حي الرصيفة، حيث ستوضع لاحقاً العلامات الإرشادية على امتداد طريق شرياني بسرعة 60 كلم لمسافة 2 كلم على المسارين.
بدوره أوضح أستاذ هندسة المرور المساعد بجامعة أم القرى الدكتور حسن طيب، وفقا لـ”مكة”، أن الطريق الذي تقرر أن يبدأ تطبيق مشروع مسارات الدراجات الهوائية الآمنة منه، هو طريق شرياني رئيسي يتكون من حارتين، بعرض 7 أمتار.
وأضاف الدكتور طيب، أن دراسة المرحلة الأولى من المشروع تضمنت سلوك الدراجين مع قائدي المركبات، والمسافة بين الدراجات، والتقاطعات التي تمر بها الدراجات أثناء المسار، وأي سلوك يمكن أن يتسبب في ارتكاب مخالفات مرورية.