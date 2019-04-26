وصول مضيفة “الخطوط السعودية” الناجية من هجوم سريلانكا إلى جدة

وصلت مضيفة الخطوط السعودية، التي نجت من الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بسريلانكا، مساء أمس (الخميس) إلى جدة، حيث ستتلقى العلاج من إصاباتها في أحد المستشفيات المتخصصة.
وأصيبت هاجر -وهي من الجنسية المغربية- بشظايا في المنطقة بين الكلى والعمود الفقري، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج تلك الشظايا.
وكانت المضيفة تعمل ضمن طاقم رحلة الخطوط السعودية، مع الضحيتين السعوديتين الملاحين “هاني عثمان” و”أحمد الجعفري”، اللذين وصل جثمانيهما على متن نفس الرحلة التي أقلت هاجر إلى المملكة.
وتقيم هاجر (38 عاماً)، مع زوجها الفلسطيني وطفليها في المملكة، وقد عبرت أسرتها عن شكرها للحكومة السعودية ولسفارة المملكة بكولومبو وللخطوط السعودية على رعايتهم واهتمامهم بمتابعة أمر “هاجر” وإعادتها للمملكة لتلقي العلاج.وفق “أخبار 24”.
وهزت العاصمة السريلانكية كولمبو تفجيرات متزامنة الأحد الماضي، استهدفت فنادق وكنائس وأسفرت عن وفاة ما يزيد على 250 شخصاً وإصابة المئات.