قابل “الزرقاوي” وتورط في قَتل العقيد “العثمان”.. تعرف على جرائم “القحطاني” الذي نُفذ فيه حكم القتل مؤخراً

شملت قائمة الذين نفذ فيهم حكم الشرع الثلاثاء الماضي، المدعو محمد عايض محمد النملان القحطاني، الذي ثبت اعتناقه المنهج التكفيري والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والافتئات على ولاة الأمر، والاشتراك في اختطاف وقَتل العقيد ناصر العثمان.
وأثبتت التحريات والتحقيقات أن القحطاني خرج على طاعة ولاة الأمر بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، ولقاء زعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، كما عمل على التنسيق لتسفير الشباب إلى مواقع القتال، وتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، والاحتفاظ بكميات من الأسلحة داخل منزله، والتدرب على التفجيرات والأسلحة.
وأبانت التحقيقات بحسب “عكاظ” تورط الهالك في حيازة 6 رشاشات من نوع كلاشنكوف وبندقية دراغنوف “شاخوفة”، ومسدسين عيار ربع خرازة، ومسدس أمريكي، وكميات من خزن الكلاشنكوف وغيرها من أنواع المتفجرات والأسلحة، بجانب حيازته جهازي اتصال لاسلكي.
كما عمل على جمع تبرعات تجاوزت مليون ريال لدعم الجماعات المسلحة في العراق، بجانب تزويدها ببعض المعدات بينها أجهزة حاسوب وكاميرات، بالإضافة إلى أنه سبق أن سافر إلى السودان للتدرب في أحد المعسكرات على استخدام السلاح.
وعن تورط القحطاني في جرائم القتل، أظهرت التحريات أنه خطط مع الهالك خالد التويجري لاختطاف العقيد ناصر العثمان، واقتياده إلى استراحة ملحقة بمزرعته ببريدة وتكبيله، ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، وسرقة مقتنياته، بجانب التخطيط لقتل قائد قوات الطوارئ الخاصة بإحدى المناطق.