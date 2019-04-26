نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “ساما” تكشف عن تلقيها 66 طلباً لإنشاء بنوك رقمية ومحافظ إلكترونية وتقديم خدمات تمويلية متنوعة
26/04/2019   1:03 م

“ساما” تكشف عن تلقيها 66 طلباً لإنشاء بنوك رقمية ومحافظ إلكترونية وتقديم خدمات تمويلية متنوعة

+ = -
729

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تلقيها 66 طلباً لإنشاء محافظ إلكترونية، وبنوك رقمية، وتقديم خدمات تمويلية وتأمينية متنوعة.

وأوضح وكيل محافظ “ساما” لتطوير القطاع المالي هاشم الحقيل أن هذه الطلبات تقدمت بها شركات متخصصة في مجال خدمات التقنية المالية “فنتك”، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه ستتم دراسة هذه الطلبات واختيار نحو 10-15 شركة منها.

وقال إن الدولة تدعم السير في اتجاه التقنية المالية وتقليل التعامل بالنقد، بوصف ذلك من أهم أهداف برنامج التطوير المالي، مشيراً إلى البدء في تأسيس مركز “فنتك” بالتعاون مع هيئة السوق المالية.وفق”أخبار 24″.

وأضاف الحقيل أن التوسع في إدخال خدمات التقنية المالية سيسهم بصورة كبيرة في تحقيق خطط مؤسسة النقد لإيصال الخدمات المصرفية والبنكية لمختلف شرائح المجتمع في مواقعها المختلفة.

“ساما” تكشف عن تلقيها 66 طلباً لإنشاء بنوك رقمية ومحافظ إلكترونية وتقديم خدمات تمويلية متنوعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885040266.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.