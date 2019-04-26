حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الجمعة، بهطول أمطارٍ رعديةٍ بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.
وأوضحت الهيئة، أن الحالة المطرية المذكورة تشمل كلاً من المدينة المنورة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها حتى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك تشمل منطقتي الباحة وعسير.
وتوقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.