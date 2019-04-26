جماهير الاتحاد تلتهم تذاكر مباراة النصر

تسابقت جماهير الاتحاد على شراء التذاكر المخصصة لها في مواجهة فريقها أمام النصر، السبت المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبلغت عداد التذاكر المباعة في موقع “مكاني” المخصص لبيع تذاكر المباريات 38 ألف تذكرة، كان نصيب أصحاب الأرض 31 ألف تذكرة، في حين حجزت جماهير النصر أكثر من 7 آلاف تذكرة بقليل.
وكان اتحاد القدم السعودي، أوضح أن تقسيم المدرجات في نصف نهائي كأس الملك، سيكون 70 في المئة لأصحاب الأرض، مقابل 30 في المئة للضيوف، على أن يتقسام كل فريقان دخل مباراتهما بالتساوي.وفق “الرياضية”.
وحدد موقع “مكاني” أسعار تذاكر الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بـ30 ريالاً، فيما بلغ سعر تذاكر المنصة الفضية 500 ريال، فيما تم تحديد 700 ريال لتذاكر المنصة الذهبية.