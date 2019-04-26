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أخبار محلية > “التجارة” تشهر بمواطن ووافد ارتكبا جريمة التستر في بيع التمور بالقصيم
26/04/2019   8:18 ص

“التجارة” تشهر بمواطن ووافد ارتكبا جريمة التستر في بيع التمور بالقصيم

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة تستر تجاري في تسويق وبيع التمور بأسواق مدينة بريدة في منطقة القصيم.

وشمل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

يشار إلى أن فرق الوزارة نجحت في ضبط القضية التي تورط فيها المواطن من خلال تمكينه المقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص.وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهر بمواطن ووافد ارتكبا جريمة التستر في بيع التمور بالقصيم

أخبار محلية
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