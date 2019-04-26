“التحالف”: نأخذ ادعاءات تجنيد الأطفال بجدية.. والجيش اليمني يعثر على ألغام بحرية

أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تأخذ كل ما يرد من ادعاءات بشأن مشاركة مقاتلين دون السن القانونية؛ ضمن أي من أعضاء التحالف على مَحمل الجد.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات المشتركة تجري تحقيقات فيما قد يصح من تلك الادعاءات، وفقاً لالتزاماتها القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال.
وأضاف المالكي أن التحالف يمنع من هم دون سن الثامنة عشر من المشاركة من الدول الأعضاء كافة، مشيراً إلى جهود التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قِبل مليشيا الحوثي، الذين وصل عددهم إلى 120 طفلاً مجنداً، وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، بمدينة مأرب.
وشدد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار.
من جهة أخرى، عثرت القوات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على عدد من الألغام البحرية، التي زرعتها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر قبالة شواطئ محافظة حجة.
وذكرت مصادر عسكرية أن عملية مسح واسعة نفذتها قوات الجيش بحثاً عن الألغام، التي زرعتها المليشيات في شواطئ منطقة مرسى حبل التابعة لمديرية عبس المحررة مؤخراً.
وفق “أخبار 24”.