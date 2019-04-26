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أخبار محلية > شاهد.. جراح سعودي يجري عملية تبديل الغضروف الرقبي خلال 30 دقيقة
26/04/2019   8:18 ص

شاهد.. جراح سعودي يجري عملية تبديل الغضروف الرقبي خلال 30 دقيقة

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وثّق طبيب جراح سعودي لحظات إجرائه عملية تبديل الغضروف الرقبي لمريضة كانت تعاني من آلام وضعف في اليد اليمنى، خلال 30 دقيقة.

وقال الطبيب الجراح هاني طلال الجهني، إن عملية تبديل الغضروف الرقبي عملية حسّاسة جداً، ولكنها روتينية يقوم بإجرائها جرّاح العمود الفقري بشكل يومي، لافتاً إلى أن التأخر في التدخل الجراحي عند الحاجة له يسبب آلاماً ومشاكل عصبية في الأطراف، قد لا يزول أثرها بعد التدخل الجراحي.

وأضاف الجراح أن الانزلاق الغضروفي الرقبي، يختلف عن الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر؛ بسبب وجود الحبل الشوكي.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. جراح سعودي يجري عملية تبديل الغضروف الرقبي خلال 30 دقيقة

أخبار محلية
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