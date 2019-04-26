شاهد.. جراح سعودي يجري عملية تبديل الغضروف الرقبي خلال 30 دقيقة

وثّق طبيب جراح سعودي لحظات إجرائه عملية تبديل الغضروف الرقبي لمريضة كانت تعاني من آلام وضعف في اليد اليمنى، خلال 30 دقيقة.
وقال الطبيب الجراح هاني طلال الجهني، إن عملية تبديل الغضروف الرقبي عملية حسّاسة جداً، ولكنها روتينية يقوم بإجرائها جرّاح العمود الفقري بشكل يومي، لافتاً إلى أن التأخر في التدخل الجراحي عند الحاجة له يسبب آلاماً ومشاكل عصبية في الأطراف، قد لا يزول أثرها بعد التدخل الجراحي.
وأضاف الجراح أن الانزلاق الغضروفي الرقبي، يختلف عن الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر؛ بسبب وجود الحبل الشوكي.وفق “أخبار 24”.
تبديل الغضروف الرقبي عملية حساسة جدا ولكنها روتينية يجريها جراح العمود الفقري بشكل يومي وأحيانا أكثر من مرة في اليوم!
هذه 👇عملية إستغرقت ٣٠دقيقة لمريضة أجريتها لها البارحة كانت تعاني من آلام وضعف في اليد اليمنى وتحسنت بفضل الله مباشرة بعد العملية.
مشاهدة مفيدة 🌷 pic.twitter.com/lLuav0jDgv
— هاني طلال الجهني (@DrHaniAljohani) April 25, 2019
الإنزلاق الغضروفي الرقبي يختلف عن الإنزلاق الغضروفي أسفل الظهر بسبب وجود الحبل الشوكي!
التأخر في التدخل الجراحي عند وجود حاجة له قد يتسبب في كدمات للحبل الشوكي تنتهي إلى هذه الصورة 👇
الوصول إلى هذه الحالة يسبب آلام ومشاكل عصبية وضعف في الأطراف قد لايزول حتى بعد التدخل الجراحي! pic.twitter.com/oHvl4ZqJc2
— هاني طلال الجهني (@DrHaniAljohani) April 25, 2019