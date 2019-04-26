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أخبار محلية > وفاة محافظ رنية “سعود القحطاني” بعد 10 أشهر من تعيينه
26/04/2019   8:15 ص

وفاة محافظ رنية “سعود القحطاني” بعد 10 أشهر من تعيينه

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة وفاة محافظ رنية سعود بن عبدالمحسن القحطاني، أمس (الخميس)، خلال رحلة علاجية خارج المملكة.

وتولى القحطاني منصب محافظ رنية قبل 10 أشهر، وتوفي متأثراً بمرض لم يمهله طويلاً، وسيصل جثمانه إلى المملكة خلال الأيام المقبلة.

وفاة محافظ رنية “سعود القحطاني” بعد 10 أشهر من تعيينه

أخبار محلية
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