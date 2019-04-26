رصد تسجيل فيديو مقتبس من كاميرات مراقبة لحظة وقوع حـادث مروري شنيع بسبب تعمد سائق متهور ارتكاب مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء.
وأظهر المقطع وصول سائق سيارة “تويوتا كامري” لميدان الإشارة وهو يسير بسرعة عالية جداً وكانت الإشارة المرورية أمامه حمراء، وتزامن وصوله للتقاطع مع انطلاق السيارات من الاتجاه الآخر.
ولم يستطع السائق المتهور تفادي الاصطدام بالسيارة القادمة من الاتجاه المعاكس والمنعطفة يساراً، وتسببت قوة الاصطدام في انقلاب المركبة الأخرى (تويوتا هايلكس) عدة مرات.
ولم يُعرَف ما إن كان الحادث قد تسبب في حدوث إصابات أو وفيات، لكنّ السيارتين تعرضتا للتلف الكامل، بسبب سرعة السيارة المخالفة عند اصطدامها بالسيارة الأخرى من الجانب الأيمن.
وفق “أخبار 24”.