إيقاف الإعلامي المصري مدحت شلبي بسبب تعليق يحمل “إيحاءات جنسية” في مباراة بيراميدز والزمالك

أوقفت نقابة الإعلاميين المصرية الإعلامي الرياضي مدحت شلبي حتى نهاية الموسم، بسبب ما اعتبر “إيحاءات جنسية” أثناء تعليقه على هدف سجله نادي بيراميدز في مرمى نادي الزمالك، كما أعلن فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي فتح تحقيق مع شلبي لنفس السبب.
وأكد أن اللجنة شاهدت ما قاله مدحت شلبي وستتحرك على الفور، برفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها، خاصة أن التليفزيون المصري نفى تبعية مدحت شلبي له، وأنه يعمل في الأستوديو التحليلي التابع لإحدى الشركات الراعية.
وتسبب “شلبي” في اللغط الحاصل بسبب تعليقه على هدف نادي بيراميدز في مرمى الزمالك في الدوري المصري، وما حمله من ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية، كما فهمها البعض.
من جانبه كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن قرار لمجلس إدارة النقابة بإيقاف مدحت شلبي، عن التعليق حتى نهاية موسم الدوري العام، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.
وفق “أخبار 24”.