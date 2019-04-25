مواجهتا «كلاسيكو سعوديتان» واردتان في «أبطال آسيا»

استحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظام مختلف عن نهج بطولة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لأول مرة خلال النسخة الحالية، إذ سيلتقي المتأهلين من المجموعة الأولى والثانية في ثمن النهائي، في حين يتواجه الصاعدين عن المجموعة الثالثة والرابعة بحسب ما أشار نعيم البكر عضو لجنة المسابقات سابقاً في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويضع ذلك احتمالات بمواجهتي كلاسيكو سعوديتين بين النصر والاتحاد، والهلال والأهلي في الدور المقبل حال تأهلهما جميعاً، إذ يلاقي المتصدر صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى.
كما يتيح الاتحاد الآسيوي بعد إجراء تعديلات عدة على نظام المسابقة القارية هذا الموسم، إضافة اللاعبين فور نهاية دور المجموعات، إذ يقام ثمن النهائي في أغسطس المقبل، على أن تنتهي فترة التسجيل في الـ21 من يوليو المقبل، وتنتهي فترة الاستبدال في الـ29 من الشهر ذاته، كما يمنح النظام الجديد فرصة استبدال خمسة لاعبين بشكل عام، وثلاثة آخرين للإصابات، وذلك فقط للأندية المتأهلة إلى دوري الثمانية على أن نهاية فترة الاستبدال في الـ19 من أغسطس المقبل.وفق “الرياضية”.
وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 يومي الخامس والسادس من أغسطس، والعودة في الـ12 والـ13 من أغسطس، فيما تُلعب مباريات ذهاب ربع النهائي في الـ26 والـ27 من أغسطس، والإياب في الـ16 والـ17 من سبتمبر، على أن تقام مباراتي ذهاب نصف النهائي في الأول من أكتوبر، والرد في الـ22 منه، فيما حدد الاتحاد الآسيوي موعد ذهاب المباراة النهائية في التاسع من نوفمبر، والإياب في الـ24 .
يذكر أن الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل دور الـ16 من النسخة الحالية منن دوري أبطال آسيا للجزء الغربي من القارة فقط، بعد موافقة معظم الأندية وبينها السعودية .