أظهر مقطع فيديو صادم بأحد الملاعب الترابية بالمملكة العربية السعودية مشاجرة عنيفة بين لاعبي فريقين إثر قيام أحد لاعبي الفريق الذي يرتدي زياً أبيض باستفزاز جماهير الفريق الآخر الذي يرتدي زياً أحمر.
ويبدأ الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالكاميرا موجهة لما يبدو وكأنه هدف لصالح الفريق الأبيض فاستغل لاعب هذا الأمر وقام بالاحتفال على طريقة لاعب الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي الملقب بالأسد بافيتيمبي غوميز.
وعقب قيام اللاعب باحتفال غوميز ألقت بعض الجماهير عليه الحجارة وبدأ المشاجرة بأن أوقفه لاعبو الفريق الآخر وبدأوا بمعاتبته في اللحظة التي اقتحم فيها الجمهور أرضية الملعب الترابية في منطقة جازان وبدأوا في ضرب اللاعب وبدأ سيناريو المشاجرة العنيف.
ويشتهر غوميز بطريقة احتفال فريدة صاحبته منذ عدة مواسم يطلق عليها احتفالية “الأسد” أو “الوحش” نظراً للحركات التي يقوم بها.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقلد فيها الجمهور احتفالية غوميز، فقد دعم عدد من طلاب جامعة الملك سعود غوميز على طريقتهم أثناء حفل تخرجهم من الجامعة وسط حضور كبير من زملائهم بأن قاموا بالاحتفال على طريقة الأسد.
وفق “أخبار 24”.