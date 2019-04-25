انخفاض مؤشر الرقم القياسي للعقارات بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2019

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة في الربع الأول من العام الجاري 1.80، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.4% مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي 2018م الذي وصل فيه المؤشر إلى 4.80.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس فإن الانخفاض راجع لانخفاض القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0.5% والقطاع التجاري بنسبة 0.4%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2018.
وخلص التقرير إلى انخفاض مكونات عام في مؤشرات القطاع السكني في الربع الأول من 2019م، حيث شهدت الأراضي السكنية انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنةً بالربع السابق، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة 0.6%، أما الفلل فقد ارتفعت بنسبة 0.1% والشقق والبيوت السكنية بنسبة 0.2%.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتصل بالقطاع التجاري، فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 0.4%، كما انخفضت (المعارض/ المحلات) بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 0.3%.
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على بيانات سجلات وزارة العدل لعمليات الإفراغ والبيع والشراء، ويهدف المؤشر إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس سوق العقار في المملكة بحسب المعايير والمقاييس العالمية.