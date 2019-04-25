اعتمد على الفزعات ورد ديناً بـ “زولية”.. رئيس “سوق المال” يحكي قصة شراء والده بيتاً ولماذا علقت في ذهنه

روى محمد بن عبدالله القويز رئيس هيئة سوق المال قصة شراء والده منزلاً منذ عشرات السنين، بعد أن استدان من أصدقائه لدفع ثمنه، وذلك لعدم وجود منظومة مالية لدى البنوك لإقراض الأفراد آنذاك.
وأوضح القويز أنه عندما كان عمره 12 سنة اشترى والده بيتاً، وعاش مع والده التجربة المفيدة لسببين؛ السبب الأول أن والده دفع ثمن البيت نقداً وكان أكبر مبلغ نقدي يراه في حياته، ودفع والده نقداً؛ لأنه في ذلك الوقت كانت الشيكات لا تقبل، والحوالات غير عملية، وقليلون من يقبلون شيكات مصدقة.
وأضاف خلال حديثه في مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض، أن السبب الثاني الذي جعل تلك القصة تعلق في ذهنه أنه يتذكر القلق الذي كان يشعر به والده عند تدبير المبلغ اللازم لشراء البيت؛ لأن والده لم يكن يملك قيمة البيت، ولم تكن البنوك تمنح قروضاً عادية للأفراد خصوصاً القروض التمويلية.وفق “أخبار 24”.
وأشار القويز إلى أن والده اضطر، كما كان يضطر أغلب الناس في ذلك الوقت إلى طلب فزعات وديون ومساعدات من أصدقاء ومعارف حتى استطاع أن يدبر المبلغ، وأن والده أبلغه مؤخراً أن واحداً ممن أقرضوه حصّل دينه زولية أو سجادة، لافتاً إلى أن الوضع الآن مختلف فهناك منظومة مالية متطورة، تشمل التمويل والتأمين والسوق المالية.