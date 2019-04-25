أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي اليوم الخميس، اسم “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.
وأعرب السفير أسامة نقلي في تصريح له عن أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن ذلك يأتي تقديراً من مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للجهود التي قام بها في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وعدّ السفير نقلي ذلك بأنه يمثل تجسيداً للعلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات ويحمل دلالات على هذا التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.
وفق “أخبار 24”.