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أخبار محلية > طقس الجمعة.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برَد على عدد من المناطق
25/04/2019   8:07 م

طقس الجمعة.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برَد على عدد من المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لغد الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرَد على المدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض وحائل وعسير والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 45 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (39 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (11 درجة).وفق”أخبار 24″.

طقس الجمعة.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برَد على عدد من المناطق

أخبار محلية
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