“التعليم” سحبنا 305 مشروعات تعليمية متعثرة وسنستلم 350 مشروعاً خلال العام الحالي

كشفت وزارة التعليم، أنها تتوقع استلام 350 مشروعاً تعليمياً جديداً خلال العام 2019 بطاقة استيعابية تصل لأكثر من 19 ألف طالب وطالبة.
وتأتي توقعات الوزارة باستلام هذه المشاريع بعد أن وافق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على مجموعة من الإجراءات لمعالجة المباني التعليمية المتعثرة، ووجه بتشكيل لجان تعمل كفرق عمل، وتحددت مهلة 90 يوماً لإنجاز ملف المباني التعليمية المتعثرة.
وعلى ذات الصعيد، أكدت الوزارة أنها أكلمت الإجراءات لاستلام 208 مشروعات لمبانٍ تعليمية قبل بداية العام الدراسي القادم، و83 مشروعاً قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم، وهي ضمن خطة الوزارة التي تشمل معالجة 843 مشروعاً متعثراً، لإنجاز خطة الوزارة في التخلص من المباني التعليمية المستأجرة.وفق “أخبار 24”.
كما كشفت الوزارة، أن حجم المشاريع المسحوبة بلغ 305 مشرعات، فيما بلغت المشاريع المفسوخة 266 مشروعاً، مبينة أن هذه المشاريع ستسلم لشركة تطوير للمباني التعليمية، بعد إعادة جدولتها.
يُذكر أن متوسط نسبة الخفض في المباني التعليمية المستأجرة بلغ 9% بعد أن بلغ في العام الدراسي الماضي نسبة بلغت 16%، تتركز غالبيتها في المناطق الصغيرة والنائية مقابل انخفاضها في المدن الكبرى.