مصدر أهلاوي: السومة وجانيني باقيان في الأهلي حتى 2022

نفى مصدر أهلاوي مسؤول ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن السوري عمر السومة أبلغ إدارة النادي رغبته في فسخ عقده، كما نفى أن يكون جانيني قد تقدم بشكوى ضد النادي، مؤكداً أنه استلم كافة مستحقاته.
وتابع المصدر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن ما يشاع عن رغبة السومة في المغادرة وغيره من اللاعبين، إشاعة أريد بها زعزعة البيت الأهلاوي، وضرب الثقة بين الإدارة واللاعبين، داعياً جماهير الأهلي بعدم تصديق مثل هذه الشائعات، مؤكداً أن اللاعبين السومة وجانيني مرتبطان مع الأهلي بعقود حتى 2022، وهما باقيان ولم يبدي أي منهما الرغبة في المغادرة.
وأشار إلى أن السومة أكد في أكثر من مناسبة أن علاقته وطيدة بالأهلي وأنه يرغب في إنهاء مسيرته والاعتزال في يبته الأهلي، وجانيني هو الآخر أكد أنه مرتاح في الأهلي وتبقت 4 سنوات في عقده، الذي يتضمن شرطاً جزائيا قيمته 15 مليون، يجب أن يدفعها النادي الذي يرغب في ضمه.
وكانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية أن السوري عمر السومة المحترف في صفوف الأهلي، أبلغ إدارة النادي رغبته في الرحيل عن النادي، بعد أن تلقى وكيل أعماله عرضين من ناديين خليجيين، أحدهما نادي العين الإماراتي والآخر نادي قطري، وأن جانيني تقدم بشكوى ضد الأهلي بسبب مستحقات متأخرة ويرغب هو الآخر بالرحيل.