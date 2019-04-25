امرابط جاهز للمشاركة مع النصر في نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد

تأكدت جاهزية المحترف المغربي في النصر نور الدين امرابط ودخوله ضمن قائمة الفريق المرشحة لخوض مواجهة الاتحاد، التي تجمع الفريقين يوم السبت، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تعافيه من الإصابة.
وتنفس الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد جاهزية مرابط، الذي غيبته الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أمام الرائد مدة 3 أسابيع من الملاعب، حيث عكف فيتوريا منذ أيام على إعداد اللاعب للمباراة.
فيما أكد الجهاز الطبي بنادي النصر، وفقاً لـ”الرياض”، سلامة اللاعب عبدالله السالم من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الشوط الثاني في مباراة الفريق أمام الزوراء، التي كسبها النصر بهدفين مقابل هدف، لتزيد حظوظه في التأهل للدور 16 في دوري أبطال آسيا.
يذكر أن إدارة نادي النصر ضاعفت المكافآت للاعبي الفريق، نظير تحقيقهم الفوز على فريق الزوراء العراقي.