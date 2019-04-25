نفاد أكثر من 30 ألف تذكرة للكلاسيكو

نفدت أكثر من ثلاثين ألف تذكرة في منصة «مكاني» الإلكترونية وذلك من جماهير ناديي الاتحاد والنصر التي تتأهب لحضور المواجهة المرتقبة بينهما مساء يوم السبت المقبل ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
من جهة أخرى فضل الجهاز الطبي للاتحاد منع اللاعب عبد الرحمن الغامدي من إجراء أي تدريبات واستمرار خضوعه للراحة والنقاهة لحين اكتمال شفائه من إصابة الركبة.
ميدانيا بدأ المدير الفني خوزيه سييرا الاستعداد الفعلي لمواجهة النصر بعد أن عاد اللاعبون من الإجازة التي منحت لهم عقب مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي آسيويا.
حيث شارك في المران اللاعبون الأساسيون، ومن بينهم كريم الأحمدي وجاري رودريجيز كما عاد المهاجم الكسندر بيرجوفيتش للتدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة.وفق “اليوم”.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر أن فريق نادي النصر سيحضر للقاء المرتقب بحماس عالٍ ورغبة قوية للفوز كما هو حال الاتحاد.
وأضاف: لكن الفارق أن النصر خسر مؤخرا من الاتحاد في الرياض ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهذا ما سيزيد من حماسه للقاء؛ بهدف التعويض أو رد الخسارة.