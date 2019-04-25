مخالصة بصاص.. بـ«5 ملايين»

علمت مصادر صحفية أن النجم الدولي السابق لاعب النادي الأهلي مصطفى بصاص تقدم بشكوى رسمية للجنة فض المنازعات، من أجل المطالبة بمستحقاته المالية لدى النادي الأهلي، التي تتجاوز 5 ملايين ریال، عن السنوات الثلاث الماضية، وفق العقد المبرم مع النادي، وكان بصاص دخل الفترة «الحرة» مطلع شهر أبريل الجاري، ويحق له من خلالها التوقيع مع أي ناد.
وكشفت المصادر ذاتها، أن اللاعب تلقى 3 عروض احترافية من قبل أندية متواجدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب دخوله الفترة «الحرة» من أجل الظفر بخدماته الفنية، وما زال بصاص يدرس تلك العروض لاختيار الأفضل من أجل التوقيع رسميا، والعودة مجددا للملاعب بدءا من الموسم القادم.وفق “عكاظ”.
وأوضحت المصادر نفسها، أن بصاص يجري يوميا تدريبات انفرادية في النادي الأهلي، منذ قرار استبعاده عن المشاركة مع الفريق الكروي الأول بداية الموسم الماضي، وسيواصل اللاعب تمارينه الانفرادية في الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي