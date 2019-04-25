الزوراء بـ 20 ألفا والتأهل بـ 60 ألفا

انتعش معسكر فريق النصر لكرة القدم لمباراة الاتحاد السبت المقبل ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تعافي المهاجم عبدالرزاق حمدالله من آلام المفصل وانضمامه للتدريبات الجماعية أمس إضافة إلى قطع ابن جلدته نور الدين أمرابط جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي للإصابة العضلية التي أبعدته طوال الفترة الماضية ليكون الثنائي جاهزا للمباراة.
من جانب آخر، كافأت إدارة النصر لاعبيها بعد الفوز على الزوراء 2 / 1 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بـ 20 ألف ريال، ووعدتهم بمضاعفة المكافآت المالية لثلاثة أضعاف في حال التأهل لدور الـ١٦ لتصبح ٦٠ألف ريال مهرا للتأهل. يُذكر أن مكافآت الفوز المرصودة تقارب عشرة آلاف ريال في كل مباراة. فنيا، شهدت التدريبات مشاركة جميع لاعبي النصر الأجانب حيث تركزت حول تدريبات تكتيكية ولياقية متنوعة اختتمت بمناورة قصيرة، فيما اكتفى الأساسيون الذين شاركوا في مباراة الزوراء بتدريبات لياقية خفيفة والتوجه بعدها إلى الجاكوزي والساونا.حسب “الإقتصادية”.