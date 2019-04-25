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اخبار رياضية > صحيفة إيطالية: تعلق على هدف جوفينكو الهلال في مرمى استقلال طهران الإيراني
25/04/2019   6:14 م

صحيفة إيطالية: تعلق على هدف جوفينكو الهلال في مرمى استقلال طهران الإيراني

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قالت صحيفة “لاكازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إن مهاجم الهلال سباستيان جوفينكو دخل بهدفه الذي سجله في مرمى الاستقلال الإيراني تاريخ كرة القدم الإيطالية، حيث يضعه ذلك بين قلة من اللاعبين الإيطاليين الذين سجلوا أهدافاً في بطولات قارية.

وأشارت الصحيفة، وفقاً لـ”العربية”، إلى أن جوفنيكو البالغ من العمر 32 عاماً، بلغ رقماً قياسياً بتسجيله أهدافاً في 3 قارات، حيث أحرز هدفين مع يوفنتوس في أبطال أوروبا، كما سجل 4 أهداف مع فريق تورنتو في أبطال “كونكاكاف”، ثم سجل مع الهلال في دوري أبطال آسيا.

وتابعت الصحف الإيطالية، بأن قلة من اللاعبين الإيطاليين الذين سجلوا في منافسات قارية عبر 3 قارات، يتقدمهم ريكاردو اوليفيرا، الذي سجل في أبطال أوروبا، وفي آسيا، وفي أمريكا الجنوبية.

صحيفة إيطالية: تعلق على هدف جوفينكو الهلال في مرمى استقلال طهران الإيراني

اخبار رياضية
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