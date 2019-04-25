“مدن” توقع اتفاقية مع أحد البنوك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمليار ريال

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقية مع أحد البنوك العاملة داخل المملكة، تقضي بإطلاق منتج تمويلي مشترك بين الهيئة والبنك لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووراد الأعمال، بسقف يصل لمليار ريال.
وأوضح المدير العام لـ”مدن” المهندس خالد السالم، أن الاتفاقية تهدف لتقديم عدد من الحزم التحفيزية المتنوعة وتعزيز الأنشطة المساندة والخدمات اللوجستية الداعمة، لرفع مساهمة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وخلق وظائف جديدة، يقدم خلالها البنك الدعم لـ250 مستفيداً.
وأضاف السالم، أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجية الجديد لـ”مدن”، التي تشمل تقديم حلول مالية مبتكرة لرواد الأعمال والصناعيين، للإسهام فعليا في تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون بين الطرفين لبناء قدرات نحو 300 متدرب، وتأهيل بعض المستفيدين للطرح العام بالسوق الموازية “نمو”.حسب “أخبار 24”.
وتابع مدير “مدن” قائلا إن الهيئة تقدم للمستفيدين الأراضي الصناعية والاستثمارية، وحاضنات الأعمال، والحلول اللوجستية، وأرض وقرض، كما تقدم المصانع الجاهزة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من الدعم، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين.