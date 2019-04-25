بالفيديو.. بلاغ مقيم يقود للإطاحة بعصابة تبيع أدوية للسرطان والسكري مجهولة المصدر في الرياض

تمكن فريق مشترك من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وشرطة الرياض، من الإطاحة بعصابة تبيع أدوية مجهولة المصدر، بينها أدوية لعلاج السرطان والسكري، قدرت قيمتها بملايين الريالات، وذلك بعد بلاغ من أحد المقيمين في المملكة.
ووثق مقطع فيديو متداول عملية القبض على العصابة وكميات الأدوية المضبوطة، والتي كانت مخزنة بطريقة غير صحية، كما ضبط مع العصابة أحد المشترين والوسطاء، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كانت معدة للشراء.
وكشفت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم عن مخالفات تستر وإيواء وتشغيل عمالة مخالفة، واشتباه بارتكاب جرائم غسيل أموال، حيث ضبط بحوزة زعيم العصابة وهو وافد على بطاقات وأرقام حسابات بأسماء مواطنين، ويجري الآن استكمال التحقيقات للتوصل لمصدر الأدوية، التي يشتبه بأنها مسروقة.
وفق “أخبار 24”.