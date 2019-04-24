تتواصل في مدينة ريسالبور الباكستانية مناورات التمرين العسكري المشترك (الكاسح2) الذي انطلق قبل أسبوع بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانية.
ونفذت كتيبة المهندسين من القوات البرية الملكية السعودية وكتيبة المهندسين من القوات الباكستانية عدداً من المهام التدريبية المشتركة، كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني وتفتيش الطرق المعبّدة وغير المعبّدة وتفتيش العربات.
وقال ركن عمليات كتيبة المهندسين من جانب القوات البرية السعودية، المقدم الركن شافي بن فهيد السبيعي، إن الوحدات السعودية نفذت جميع مهامها بكل دقة وإتقان، لافتا إلى أن هذه التمارين المشتركة تنفذ فيها العديد من السيناريوهات، والتي تتطلب حضورا ذهنيا وبدنيا عاليا لدى المشاركين.
وأكد أن مثل هذه التمارين يتم التخطيط لها مسبقا حتى يتم الاستفادة من التمرين بشكل عام في ظل تنوع مسارح العمليات، ما يتطلب احترافية عالية بالعمليات المشتركة والتخطيط الموحد بين القوات المنفذة.
وفق “أخبار 24”.